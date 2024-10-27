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Haberler Fenerbahçe

Kadıköy'de koreografi şöleni! Cumhuriyet Bayramı, Atatürk ve 16 büyük Türk devleti...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Maç öncesi tribünlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan koreografi ile adeta bir görsel şölen vardı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 19:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 19:17
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Kadıköy'de koreografi şöleni! Cumhuriyet Bayramı, Atatürk ve 16 büyük Türk devleti...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Bodrum FK'yı ağırladı.

Karşılaşma öncesi tribünlerde hazırlanan koreografilerle sarı lacivertli taraftarlar adeta şov yaptı.

16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ BAYRAKLARI AÇILDI

Fenerbahçe taraftarları maç öncesi, tarihte kurulmuş 16 büyük Türk devletinin bayraklarını açtı.

İşte o anlar...

29 EKİM'E ÖZEL...

Sarı lacivertli taraftarlar ayrıca, salı günü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'na özel Atatürk görselleri ve Türk bayraklarıyla şov yaptı.

Kale arkası tribünde açılan pankartta ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" sözü yer aldı.

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