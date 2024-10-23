Antony'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'da Antony, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Adı yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerle anılan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takım ve teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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"BU FORMAYI KOLAY KOLAY BIRAKMAM"
Brezilyalı oyuncu, "Manchester United çocukken hayalini kurduğunuz bir kulüptür, formasını giymek gururdur. Bu kulübün formasını giymek çok büyük fedakarlıklar yaptım. Bu fedakarlıkları unutmadığım için bu formayı kolay kolay bırakmam." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
"FENERBAHÇE MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"
Fenerbahçe maçıyla ilgili gelen soruya Antony, "Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız. Çalışırsak, konsantre olursak, sahada doğru işleri yaparsak ancak bu şekilde Fenerbahçe maçından istediğimiz sonucu alabiliriz." cevabını verdi.
"FRED VE TADIC İLE KONUŞACAĞIM"
Manchester United'dan eski takım arkadaşı Fred ile ilgili gelen soruya Antony, "Fred muhteşem bir oyuncu ve muhteşem bir karakter. Onunla maçtan önce sohbet edeceğim. Ayrıca Dusan Tadic ile de konuşacağım. Fred ve Tadic muhteşem oyunculardır." cevabını verdi.
"MOURINHO BİR EFSANE"
Manchester United'ın eski teknik direktörü Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalıştığının hatırlatılması üzerine Antony, "Jose Mourinho, kesinlikle efsanevi bir teknik direktör. Çok büyük saygıyı hak ediyor. Bazı muhteşem kulüpleri çalıştırdı ve Fenerbahçe de böyle bir kulüp. Gayet iyi iş çıkarıyorlar. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmalı ve maçta muhteşem bir performans sergilemeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı
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