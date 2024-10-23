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Haberler Fenerbahçe

Antony'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'da Antony, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Adı yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerle anılan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takım ve teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 14:21
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Antony'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında perşembe günü saat 22.00'de Manchester United'ı konuk edecek.

Antony'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

İngiliz devinin yıldız futbolcusu Antony, sarı-lacivertlilerle oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu

Antony'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

"BÜYÜK KUPALAR İÇİN MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ"

Turnuvayı ve hedeflerini anlatan Antony, "Avrupa Ligi, bizim için çok önemli. Hedeflerimizi biliyoruz. Sadece Avrupa Ligi değil, diğer kulvarlarda da büyük hedeflerimiz var. Manchester United dev bir kulüp ve tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Şüphe yok ki, burada olduğum 2 yılda 2 kupa kazandık ama daha fazla kupa bekliyordum aslında. Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmak hayalimizdi. Her zaman büyük kupalar için mücadele etmek istiyoruz." dedi.

Antony'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

"BU FORMAYI KOLAY KOLAY BIRAKMAM"

Brezilyalı oyuncu, "Manchester United çocukken hayalini kurduğunuz bir kulüptür, formasını giymek gururdur. Bu kulübün formasını giymek çok büyük fedakarlıklar yaptım. Bu fedakarlıkları unutmadığım için bu formayı kolay kolay bırakmam." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Antony'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

"FENERBAHÇE MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

Fenerbahçe maçıyla ilgili gelen soruya Antony, "Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız. Çalışırsak, konsantre olursak, sahada doğru işleri yaparsak ancak bu şekilde Fenerbahçe maçından istediğimiz sonucu alabiliriz." cevabını verdi.

Antony'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

"FRED VE TADIC İLE KONUŞACAĞIM"

Manchester United'dan eski takım arkadaşı Fred ile ilgili gelen soruya Antony, "Fred muhteşem bir oyuncu ve muhteşem bir karakter. Onunla maçtan önce sohbet edeceğim. Ayrıca Dusan Tadic ile de konuşacağım. Fred ve Tadic muhteşem oyunculardır." cevabını verdi.

Antony'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

"MOURINHO BİR EFSANE"

Manchester United'ın eski teknik direktörü Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalıştığının hatırlatılması üzerine Antony, "Jose Mourinho, kesinlikle efsanevi bir teknik direktör. Çok büyük saygıyı hak ediyor. Bazı muhteşem kulüpleri çalıştırdı ve Fenerbahçe de böyle bir kulüp. Gayet iyi iş çıkarıyorlar. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmalı ve maçta muhteşem bir performans sergilemeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı

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Mourinho konuşuyor | CANLI
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