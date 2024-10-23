Antony'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho sözleri!

"BÜYÜK KUPALAR İÇİN MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ" Turnuvayı ve hedeflerini anlatan Antony, "Avrupa Ligi, bizim için çok önemli. Hedeflerimizi biliyoruz. Sadece Avrupa Ligi değil, diğer kulvarlarda da büyük hedeflerimiz var. Manchester United dev bir kulüp ve tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Şüphe yok ki, burada olduğum 2 yılda 2 kupa kazandık ama daha fazla kupa bekliyordum aslında. Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmak hayalimizdi. Her zaman büyük kupalar için mücadele etmek istiyoruz." dedi.