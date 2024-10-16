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Haberler Fenerbahçe

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 07:59 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 08:11
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Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi yıldız takviyeleri yapan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollarını ayırdı.

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Rade Krunic oldu.

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Boşnak futbolcunun bonservisini almıştı.

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Bulduğu forma şansını iyi değerlendiremeyen tecrübeli futbolcu, Sırp ekibi Kızılyıldız'a gönderildi.

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Bu transferden bonservis bedeli elde etmeyen Fenerbahçe'nin, oyuncunun sonraki satışından %20 pay alacağı öğrenildi.

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Kızılyıldız formasıyla gösterdiği performansla da eleştiri oklarını üzerine çeken Rade Krunic'ten sarı-lacivertli taraftarları kızdıran bir hareket eldi.

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Boşnak futbolcu, THY EuroLeague'in 3. haftasında Kızılyıldız'ın Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bir paylaşım yaptı.

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Krunic, Kızılyıldız'ın aldığı galibiyeti Kırmızı-beyaz kalp ve gülücük emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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