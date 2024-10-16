Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 07:59 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 08:11
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Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Boşnak futbolcunun bonservisini almıştı.
Bulduğu forma şansını iyi değerlendiremeyen tecrübeli futbolcu, Sırp ekibi Kızılyıldız'a gönderildi.
Bu transferden bonservis bedeli elde etmeyen Fenerbahçe'nin, oyuncunun sonraki satışından %20 pay alacağı öğrenildi.
Kızılyıldız formasıyla gösterdiği performansla da eleştiri oklarını üzerine çeken Rade Krunic'ten sarı-lacivertli taraftarları kızdıran bir hareket eldi.
Boşnak futbolcu, THY EuroLeague'in 3. haftasında Kızılyıldız'ın Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bir paylaşım yaptı.
Krunic, Kızılyıldız'ın aldığı galibiyeti Kırmızı-beyaz kalp ve gülücük emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Rade Krunic'in bu paylaşımı sonrası 31 yaşındaki futbolcuya tepki gösterdi.
İşte o paylaşım...
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