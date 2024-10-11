  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Fenerbahçe'nin yaz aşkı Cristian Medina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki yıldız hakkında müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 14:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kubilay Açıkgün
Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Sarı lacivertliler özellikle yazın kadrosuna katamadığı Cristian Medina'yı, ocak ayında transfer etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Bilhassa teknik direktör Jose Mourinho'nun, 22 yaşındaki futbolcuyu çok istediği ifade edilmişti.

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Ve Fenerbahçe'ye gelmeyi çok isteyen yıldız isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Konuya dair haberi ise Arjantin basını açıkladı.

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

YERİNE TRANSFER GELİYOR!

Elcrackdeportivo'da yer alan habere göre; Boca Juniors, ocak ayında takımdan ayrılacak olan Cristian Medina'nın yerine takviye yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin, kısa süre içinde takımın teknik direktörlük görevine Fernando Gago'yu getireceği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Boca Juniors'ı incelemeye başlayan teknik direktör Gago'nun, Medina yerine bir orta saha oyuncusu istediği bildirildi.

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Bu ismin ise Brezilya'da top koşturan Matias Zaracho olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Öte yandan Boca Juniors'ın, Medina'yı 15 milyon Dolar'ın üzerinde bir rakama Fenerbahçe'ye satmayı planladığı ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor

Boca Juniors'ın, Medina'dan gelecek olan parayla birlikte transfer hedefindeki Zaracho'yu 12 milyon Euro'ya kadrosuna katacağı vurgulandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'ya milli takım müjdesi! Zaniolo'ya milli takım müjdesi! 15:19
Melo futbolu bırakıyor! İşte o tarih Melo futbolu bırakıyor! İşte o tarih 15:01
Keita Balde'den F.Bahçe ve G.Saray itirafı! Keita Balde'den F.Bahçe ve G.Saray itirafı! 14:53
İşte İzlanda-Türkiye maçının hakemi! İşte İzlanda-Türkiye maçının hakemi! 14:48
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi! Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi! 14:40
F.Bahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı F.Bahçe'de şok! Milli takımda sakatlandı 14:38
Daha Eski
Belarus - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda? Belarus - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda? 14:17
Güney Kıbrıs - Romanya maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs - Romanya maçı hangi kanalda? 14:10
Icardi'ye veda! İşte yeni takımı Icardi'ye veda! İşte yeni takımı 14:08
F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor F.Bahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor 14:07
Türkiye - Karadağ maçı yayın bilgileri! Türkiye - Karadağ maçı yayın bilgileri! 13:59
İspanya - Danimarka maçı hangi kanalda? İspanya - Danimarka maçı hangi kanalda? 13:47