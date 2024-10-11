Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Yerine transfer geliyor
Fenerbahçe'nin yaz aşkı Cristian Medina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki yıldız hakkında müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Ve Fenerbahçe'ye gelmeyi çok isteyen yıldız isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise Arjantin basını açıkladı.
İşte ayrıntılar...
YERİNE TRANSFER GELİYOR!
Elcrackdeportivo'da yer alan habere göre; Boca Juniors, ocak ayında takımdan ayrılacak olan Cristian Medina'nın yerine takviye yapmak için harekete geçti.
Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin, kısa süre içinde takımın teknik direktörlük görevine Fernando Gago'yu getireceği ifade edildi.
Boca Juniors'ı incelemeye başlayan teknik direktör Gago'nun, Medina yerine bir orta saha oyuncusu istediği bildirildi.
Bu ismin ise Brezilya'da top koşturan Matias Zaracho olduğu kaydedildi.
Öte yandan Boca Juniors'ın, Medina'yı 15 milyon Dolar'ın üzerinde bir rakama Fenerbahçe'ye satmayı planladığı ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Boca Juniors'ın, Medina'dan gelecek olan parayla birlikte transfer hedefindeki Zaracho'yu 12 milyon Euro'ya kadrosuna katacağı vurgulandı.
Cristian Medina bu sezon toplam 29 maça çıktı.
1.76 boyundaki orta saha bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Medina'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de bitecek.
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