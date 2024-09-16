Sıra geldi derbiye

Trendyol Süper Lig'de 5. haftada Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, 2-0 kazandı, yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligde üst üste 32. maçını kaybetmeyerek tarihi bir rekorun sahibi olan sarı- lacivertliler, gelecek hafta evinde oynayacağı Galatasaray derbisini beklemeye koyuldu... Jose Mourinho'nun ekibi 11'de Becao'nun sağdan ortasında Gökhan'ın elle oynadığı pozisyonda penaltı bekledi. 22'de ise Allan Saint-Maximin kilidi açan isim oldu. Yıldız oyuncu ceza sahası dışından şık bir şutla 1-0'ı yaptı.

VAR'DAN PENALTI KARARI

24'te Kasımpaşa ilk ciddi pozisyonunu yakaladı. Nuno De Costa'nın sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı. 35'te sol çizgiye inen Saint-Maximin pasını çıkardı ama kimse dokunamadı. Bu esnada Opoku'nun Fransız futbolcuya sert müdahalesinde VAR devreye girdi. Halil Umut Meler pozisyonu izledikten sonra penaltıya gitti, Tadic de 39'da 2-0'ı ilan etti. 2. yarıda Kasımpaşa topun hakimi olsa da net fırsat bulamadı. F.Bahçe'de ise tek net fırsat 64'te geldi. Kornerde Dzeko arka direğe çıkarsa da Çağlar boş kaleye golü atamadı.

MERT KORKUTTU

Galatasaray derbisi öncesi gözler Mert Müldür'e çevrildi. 81'de sakatlanarak kenara gelen başarılı sağ bek, riske edilmedi. Osayi Samuel de sakat olduğu için sarı-lacivertlilerde maçın kalan bölümünde sol stoper olan genç Yusuf Akçiçek forma giydi.

EN-NESYRI 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı 2-0'lık skorla hanesine yazdırırken ilk 11'de flaş bir değişiklik dikkat çekti. Mourinho, forvette Youssef En-Nesyri'ye ilk 11'de şans verirken, Edin Dzeko bu sezon ilk kez yedek kulübesinde kaldı. Faslı forvet 63 dakika sahada kaldı ve yerini Dzeko'ya bıraktı. En-Nesyri 63 dakikada Kasımpaşa kalesine isabetli şut çekemedi. Deneyimli yıldız sahada kaldığı sürece 4 hava topu mücadelesinin de 2'sini kazandı.

'HAZIRIM' MESAJI

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan getirdiği Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli formayı ilk kez Kasımpaşa maçında giydi. Amrabat, "Fiziksel anlamda hazır olduğumu söyleyebilirim. Takıma yeni geldim, elbette adaptasyon için bir süre gerekecek. Fiorentina ve milli takımda maç oynadım. Derbiyi duydum. Amacımız sahada güzel bir oyun ortaya koymak ve taraftarımızı mutlu edecek sonuç almak. Sabırsızlanıyoruz bu maç için" diye konuştu

SAĞ BEKE YUSUF

Sarı-lacivertlilerde altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Kasımpaşa maçında 81'de oyuna girdi. Sol ayaklı Yusuf, sol stoper ve sol bek oynamasına karşın ilk kez sağ bekte şans buldu.

ÇAĞLAR: DAHA İYİ OYNAMALIYIZ

Maçta 64. dakikada boş kaleye kaçırdığı gole çok üzülen Çağlar Söyüncü, "3 puanı aldık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımızı düşünüyorum. Daha iyi oynamalıyız, biz Fenerbahçe'yiz. Arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim, 3-0 olsun isterdim" dedi.

BECAO DEFANSTA GÖZ DOLDURDU

Alexander Djiku'nun yokluğunda defansta şans bulan ve ilk 11'de sahaya çıkan Rodrigo Becao, özellikle ikinci yarıda etkili bir performans sergiledi. Brezilyalı stoper, 4 rakip atağını keserken, 3 defa da top kaptı. Becao 4 hava topu mücadelesi kazanmasını da bildi.