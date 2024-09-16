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5 maçın 4'ünde kaleyi kapattı
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Sadece ikinci haftadaki Göztepe mücadelesinde kalesinde iki gol gören sarı-lacivertliler, Adana Demirspor, Çaykur Rize, Alanya ve son olarak da Kasımpaşalı oyunculara geçit vermedi. Livakovic'in de bu karşılaşmalarda payı oldukça fazlaydı.
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