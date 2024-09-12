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Haberler Fenerbahçe

Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe için Avrupa devini reddetmiş

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna katmayı başardı. Kanarya, Cristian Medina'ya ise ocak ayında kavuşacak. Son olarak bu transferin perde arkasıyla ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe Avrupa devinin elinden kapmış

Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Arjantin ekibi Boca Juniors'tan renklerine kattığı orta saha oyuncusu Christian Medina ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe Avrupa devinin elinden kapmış

Takvim'in haberine göre Alman Ligi'nin son şampiyonu Bayer Leverkusen'in transferin son gününde Boca Juniors'a 16.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak transferin başarısızlıkla sonuçlandığı öğrenildi.

Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe Avrupa devinin elinden kapmış

Medina'nın Leverkusen'e gitmek istemediği ve Alman ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe Avrupa devinin elinden kapmış

Genç orta saha oyuncusunun Leverkusen'i seçmeyip Fenerbahçe'ye transfer olmasındaki neden ise Jose Mourinho...

Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe Avrupa devinin elinden kapmış

22 yaşındaki futbolcunun, Portekizli teknik adam ile çalışmak istediği için Fenerbahçe'yi seçtiği ortaya çıktı.

Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe Avrupa devinin elinden kapmış

Bu arada Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti, Medina ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe Avrupa devinin elinden kapmış

Gatti, "Medina, merkez sahada oyunu iki yönlü oynar. Çok iyi top hakimiyeti var. Uzaktan şutları atmaktan kaçınmaz ve isabetli vuruşlar görebilirsiniz.

Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe Avrupa devinin elinden kapmış

Dikine oynar ve sürekli olarak hücumu düşünür. 15 milyon Euro onun çıkış şartıydı ve bu paraya değer bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe Avrupa devinin elinden kapmış

Medina, anlaşma gereği Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak.

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