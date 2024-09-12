Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe için Avrupa devini reddetmiş

Gatti, "Medina, merkez sahada oyunu iki yönlü oynar . Çok iyi top hakimiyeti var. Uzaktan şutları atmaktan kaçınmaz ve isabetli vuruşlar görebilirsiniz.

Dikine oynar ve sürekli olarak hücumu düşünür. 15 milyon Euro onun çıkış şartıydı ve bu paraya değer bir oyuncu" ifadelerini kullandı.