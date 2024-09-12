Medina transferinde flaş gerçek! Fenerbahçe için Avrupa devini reddetmiş
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna katmayı başardı. Kanarya, Cristian Medina'ya ise ocak ayında kavuşacak. Son olarak bu transferin perde arkasıyla ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Genç orta saha oyuncusunun Leverkusen'i seçmeyip Fenerbahçe'ye transfer olmasındaki neden ise Jose Mourinho...
22 yaşındaki futbolcunun, Portekizli teknik adam ile çalışmak istediği için Fenerbahçe'yi seçtiği ortaya çıktı.
Bu arada Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti, Medina ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti.
Gatti, "Medina, merkez sahada oyunu iki yönlü oynar. Çok iyi top hakimiyeti var. Uzaktan şutları atmaktan kaçınmaz ve isabetli vuruşlar görebilirsiniz.
Dikine oynar ve sürekli olarak hücumu düşünür. 15 milyon Euro onun çıkış şartıydı ve bu paraya değer bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Medina, anlaşma gereği Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak.
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