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Haberler Fenerbahçe

İrfan Can'la yeni dönem

Bu sezon kadrosuna 8 yeni futbolcu kazandıran Fenerbahçe’de gözler artık iç transfere çevrilecek. Sarılacivertlilerde ilk hedef İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesinin uzatılması olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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İrfan Can'la yeni dönem

Yaz dönemi transferde 8 farklı futbolcuya imza attıran Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun planlarına göre hareket etti. Sarı-lacivetliler, 13 Eylül'de bitecek transfer döneminin ardından bu sefer gözünü iç transfere çevirecek. Fenerbahçe'de ilk hedef İrfan Can Kahveci olacak.

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor. 2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye Başakşehir'den transfer olan İrfan Can Kahveci, son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği 29 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor. Avrupa hayali de olan İrfan Can, ayrılsa bile kulübüne para kazandırmak istiyor.

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