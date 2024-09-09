Fenerbahçe'den Medina transferine önlem! Sözleşmeye özel madde eklendi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'ya ocak ayında katılacak Cristian Medina ile ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. Sarı-lacivertliler oyuncu için çok kritik bir maddeyi sözleşmeye koydurdu. İşte detaylar...
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22 yaşındaki orta saha, bir an önce Fenerbahçe formasını giymek istese de Arjantin takımı, Medina'nın ocak ayına kadar Boca Juniors için görev yapmasını söyledi.
Fenerbahçe yönetimi bu talebi tek bir şartla kabul etti.
Sabah'ın haberine göre oyuncunun olası bir sakatlık durumunda sözleşmeye maddeler ekleyerek transferi güvence altına aldı.
Sakatlığın boyutu, ciddiyeti, durumuyla bağlantılı olarak Fenerbahçe transferden geri çekilebilecek.
Taksitlendirilmiş ödeme planıyla Arjantin ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler, taksitleri oyuncu İstanbul'a gelince ödemeye başlayacak.
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