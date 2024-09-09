Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Medina transferine önlem! Sözleşmeye özel madde eklendi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'ya ocak ayında katılacak Cristian Medina ile ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. Sarı-lacivertliler oyuncu için çok kritik bir maddeyi sözleşmeye koydurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den flaş hamle! Medina transferine öyle bir madde koydurdular ki...

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig'de mutlaka şampiyonluk coşkusu yaşamak istiyor.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Medina transferine öyle bir madde koydurdular ki...

Kanarya bu doğrultuda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Medina transferine öyle bir madde koydurdular ki...

Sarı lacivertli takım bu anlamda Medina için Boca Juniors kulübüyle bonuslarla birlikte toplamda 15 milyon Euro'ya anlaştı.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Medina transferine öyle bir madde koydurdular ki...

22 yaşındaki orta saha, bir an önce Fenerbahçe formasını giymek istese de Arjantin takımı, Medina'nın ocak ayına kadar Boca Juniors için görev yapmasını söyledi.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Medina transferine öyle bir madde koydurdular ki...

Fenerbahçe yönetimi bu talebi tek bir şartla kabul etti.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Medina transferine öyle bir madde koydurdular ki...

Sabah'ın haberine göre oyuncunun olası bir sakatlık durumunda sözleşmeye maddeler ekleyerek transferi güvence altına aldı.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Medina transferine öyle bir madde koydurdular ki...

Sakatlığın boyutu, ciddiyeti, durumuyla bağlantılı olarak Fenerbahçe transferden geri çekilebilecek.

Fenerbahçe'den flaş hamle! Medina transferine öyle bir madde koydurdular ki...

Taksitlendirilmiş ödeme planıyla Arjantin ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler, taksitleri oyuncu İstanbul'a gelince ödemeye başlayacak.

G.Saray'a Galli savunmacı sürprizi!
Reklam
DİĞER
‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
Filip Kostic İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:51
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:49
Milli Takım'da şok sakatlık! Milli Takım'da şok sakatlık! 00:11
Filip Kostic İstanbul'da! Filip Kostic İstanbul'da! 00:11
G.Saray'dan sol kanat operasyonu! G.Saray'dan sol kanat operasyonu! 00:11
F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! 00:11
Daha Eski
Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! 00:11
G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! 00:11
Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar 00:11
Montella açıklamalarda bulundu Montella açıklamalarda bulundu 00:11
F.Bahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! F.Bahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! 00:11