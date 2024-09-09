FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus forması ve adı Galatasaray ile de anılan Filip Kostic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerden Kostic transferiyle ilgili resmi açıklama gelirken, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da belli oldu. İşte Filip Kostic'in Fenerbahçe'den alacağı ücret... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Juventus'tan kiralamak için prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli futbolcu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.
Pazar günü saat 22.45'te Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Filip Kostic'i sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncuyla yapacağı sözleşmesinin detayları da ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; oyuncunun 2.5 milyon Euro tutarındaki maaşını Fenerbahçe ödeyecek. Juventus'a kiralama bedeli ödenmeyecek.
RAPORLAR TEMİZ ÇIKTI
Galatasaray'ın sağlık durumu nedeniyle bu transferden vazgeçtiği haberleri ortaya atılsa da Fenerbahçe'nin futbolcunun raporlarını incelediği, eski sakatlığına dair kronikleşen bir durum söz konusu olmadığı anlaşılınca da İstanbul bileti alındığı belirtildi.
Sol kanat oyuncusu, üçlü savunmada da sol orta saha olarak görev yapabiliyor.
Juventus, futbolcuyu kadrosunda düşünmediği için maddi konularda zorluk çıkarmadı.
Oyuncu geçen sezon Juventus formasıyla 33 maçta 2 bin 107 dakika sahaya çıkarken 4 asist yapmıştı.
TADIC FAKTÖRÜ
EURO 2024'te Sırbistan Milli Takım kadrosunda Fenerbahçeli Tadic ile birlikte yer alan Kostic, bu transferde de vatandaşının görüşlerine önem verdi.
Transfer gündeme geldiği an ikili arasında yapılan telefon görüşmesi, ibrenin sarı-lacivertli takıma dönmesinde etken rol oynadı.
AVRUPA KUPASI VAR, LİG ŞAMPİYONLUĞU YOK
Kariyerine Radnicki 1923 altyapısında başlayan Kostic sırasıyla Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Juventus formaları giydi. 518 resmi maçta 78 gol ve 117 asistlik performans sergiledi.
Hiç lig şampiyonluğu yaşamadı ama 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi, 2023-24'te de Juventus ile İtalya kupasını kaldırdı.
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