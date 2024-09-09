FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.