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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus forması ve adı Galatasaray ile de anılan Filip Kostic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerden Kostic transferiyle ilgili resmi açıklama gelirken, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da belli oldu. İşte Filip Kostic'in Fenerbahçe'den alacağı ücret... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 10:39
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Süper Lig'de 13 Eylül'de bitecek ilk transfer dönemi öncesi kulüpler son kozlarını oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Fenerbahçe dev bir çalım atıp, Galatasaray'ın İstanbul'a getirmeye çalıştığı Filip Kostic'te mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

31 yaşındaki Sırp sol kanat için Juventus'la bir yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Juventus'tan kiralamak için prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli futbolcu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Pazar günü saat 22.45'te Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Filip Kostic'i sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Öte yandan Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncuyla yapacağı sözleşmesinin detayları da ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Sabah'ın haberine göre; oyuncunun 2.5 milyon Euro tutarındaki maaşını Fenerbahçe ödeyecek. Juventus'a kiralama bedeli ödenmeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

RAPORLAR TEMİZ ÇIKTI

Galatasaray'ın sağlık durumu nedeniyle bu transferden vazgeçtiği haberleri ortaya atılsa da Fenerbahçe'nin futbolcunun raporlarını incelediği, eski sakatlığına dair kronikleşen bir durum söz konusu olmadığı anlaşılınca da İstanbul bileti alındığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Sol kanat oyuncusu, üçlü savunmada da sol orta saha olarak görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Juventus, futbolcuyu kadrosunda düşünmediği için maddi konularda zorluk çıkarmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Oyuncu geçen sezon Juventus formasıyla 33 maçta 2 bin 107 dakika sahaya çıkarken 4 asist yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

TADIC FAKTÖRÜ

EURO 2024'te Sırbistan Milli Takım kadrosunda Fenerbahçeli Tadic ile birlikte yer alan Kostic, bu transferde de vatandaşının görüşlerine önem verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Transfer gündeme geldiği an ikili arasında yapılan telefon görüşmesi, ibrenin sarı-lacivertli takıma dönmesinde etken rol oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

AVRUPA KUPASI VAR, LİG ŞAMPİYONLUĞU YOK

Kariyerine Radnicki 1923 altyapısında başlayan Kostic sırasıyla Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Juventus formaları giydi. 518 resmi maçta 78 gol ve 117 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte Kostic'in alacağı ücret

Hiç lig şampiyonluğu yaşamadı ama 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi, 2023-24'te de Juventus ile İtalya kupasını kaldırdı.

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