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Transfer açıklaması
Genel Sekreter Burak Kızılhan, transfer konusunda konuştu. Kızılhan, "Sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz. Ancak transfer çalışmalarımız tabii ki devam ediyor" diye konuştu.
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