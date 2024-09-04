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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'n 5. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 15:51
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

Antrenmanın, çift kale maçın ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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