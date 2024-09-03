Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

30 Ağustos Cuma akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını tribünden takip eden başarılı oyuncunun Kanarya'ya çok yakın olduğu konuşuluyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, 27 yaşındaki stoperin bu transfere sıcak baktığı iddia edilse de kulübü Al-Ahli'nin bu duruma nasıl yaklaşacağı belirsiz.