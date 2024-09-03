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Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir atak geldi. Sarı lacivertlilerin, eski yıldızı için devreye girdiği ve kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 09:34
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Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

Sarı lacivertliler bu yaz kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmişti.

Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

Kanarya transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken flaş bir hamle daha yapmayı planlıyor.

Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

Bu doğrultuda yönetimin, sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

İşte o isim ve detaylar...

Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

Fenerbahçe savunma bölgesi için beklenen bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, sarı lacivertlilerin yakın markajında.

Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

30 Ağustos Cuma akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını tribünden takip eden başarılı oyuncunun Kanarya'ya çok yakın olduğu konuşuluyor.

Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

Yeni Asır'ın haberine göre, 27 yaşındaki stoperin bu transfere sıcak baktığı iddia edilse de kulübü Al-Ahli'nin bu duruma nasıl yaklaşacağı belirsiz.

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