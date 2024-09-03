Flaş gelişme! Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir atak geldi. Sarı lacivertlilerin, eski yıldızı için devreye girdiği ve kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda yönetimin, sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.
İşte o isim ve detaylar...
Fenerbahçe savunma bölgesi için beklenen bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, sarı lacivertlilerin yakın markajında.
30 Ağustos Cuma akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını tribünden takip eden başarılı oyuncunun Kanarya'ya çok yakın olduğu konuşuluyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, 27 yaşındaki stoperin bu transfere sıcak baktığı iddia edilse de kulübü Al-Ahli'nin bu duruma nasıl yaklaşacağı belirsiz.
Fenerbahçe, Merih transferini gerçekleştirirse savunma hattını iyice güçlendirecek.
Kiralık olarak anlaşma noktası arayan sarı lacivertliler, Al-Ahli'yi ikna etmesi durumunda imzalar atılacak.
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