Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası
Fenerbahçe'de transferin son günlerine girilirken çalışmalar hız kazandı. Sofyan Amrabat'ın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen sarı lacivertliler aradığı 8 numarayı buldu. İşte Kanarya'nın yeni yıldızı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır"
"Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
Fenerbahçe'nin, Sofyan Amrabat'ın ardından bir orta saha transferi daha yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Bu doğrultuda yönetimin transferde ters köşe yapmaya hazırlandığı belirtildi.
İşte sarı lacivertlilerin 8 numara pozisyonu için gündemine aldığı o isim...
F.BAHÇE'DEN VERETOUT BOMBASI!
Fenerbahçe'nin orta sahadaki alternatif sayısını artırmak için Marsilya'nın 31 yaşındaki oyuncusu Jordan Veretout için bastırdığı kaydedildi.
Yeni Asır'ın haberine göre, Veretout'u teknik direktör Jose Mourinho'nun yakından tanıdığı, kurmayların bu doğrultuda transferi sonlandırmak adına gaza bastığı öğrenildi.
Fransız yıldız geçtiğimiz sezon Marsilya'da toplam 46 maça çıktı.
Tecrübeli isim bu karşılaşmalarda 5 gol attı.
Jordan Veretout ayrıca 5 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Veretout'un, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Jordan Veretout kariyerinde Roma, Fiorentina, Aston Villa, Nantes ve Saint-Etienne gibi kulüplerde de boy göstermişti.
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