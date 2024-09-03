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Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Fenerbahçe'de transferin son günlerine girilirken çalışmalar hız kazandı. Sofyan Amrabat'ın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen sarı lacivertliler aradığı 8 numarayı buldu. İşte Kanarya'nın yeni yıldızı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 11:28
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Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla lider konumda bulunan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Sarı lacivertliler bu sezon önemli isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Kanarya son olarak ise Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat ile el sıkışmıştı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır"

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

"Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Fenerbahçe'nin, Sofyan Amrabat'ın ardından bir orta saha transferi daha yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Bu doğrultuda yönetimin transferde ters köşe yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

İşte sarı lacivertlilerin 8 numara pozisyonu için gündemine aldığı o isim...

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

F.BAHÇE'DEN VERETOUT BOMBASI!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki alternatif sayısını artırmak için Marsilya'nın 31 yaşındaki oyuncusu Jordan Veretout için bastırdığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Yeni Asır'ın haberine göre, Veretout'u teknik direktör Jose Mourinho'nun yakından tanıdığı, kurmayların bu doğrultuda transferi sonlandırmak adına gaza bastığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Fransız yıldız geçtiğimiz sezon Marsilya'da toplam 46 maça çıktı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Tecrübeli isim bu karşılaşmalarda 5 gol attı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Jordan Veretout ayrıca 5 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Veretout'un, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'den transferde ters köşe! İşte Kanarya'nın yeni 8 numarası

Jordan Veretout kariyerinde Roma, Fiorentina, Aston Villa, Nantes ve Saint-Etienne gibi kulüplerde de boy göstermişti.

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