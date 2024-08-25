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Szymanski: Oyunun başından sonuna kadar...

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 00:34
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Szymanski: Oyunun başından sonuna kadar...

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileyerek başlayayım. Daum, çok büyük bir kişilikti Fenerbahçe için. Rizespor'u tanıyorduk. Neler yapabileceklerini biliyorduk. Bizler de hafta boyunca buna göre çalıştık. Bugün saha içinde iyi bir iş çıkardık. Son almış olduğumuz talihsiz beraberlikten sonra bu galibiyet bizi çok mutlu etti."

"Bu her takımda böyledir. Uzun süre beraber oynayan oyuncular sahada iyi iletişim kurar ve bu da oyuna yansır. Dolayısıyla bizim aramızda iyi bir iletişim var. Bugün takım olarak gösterdiğimiz kolektif performans çok iyiydi. Oyunun başından sonuna kadar iyi bir oyun sergiledik. Takım olarak kazandık bunu. Mutlu bir şekilde evimize döneceğiz."

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