TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Raheem Sterling’i gündemine aldı. İngiliz yıldız için tüm şartlar zorlanacak. Chelsea’de kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertliler dışında iki talip daha var. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu oyuncuların ayrılmasının ardından limitler açılacak ve dünya çapında birkaç isim kadroya katılacak.
O isimlerden birinin de Raheem Sterling olduğu ortaya çıktı. Fotomaç'ın derlediği, İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; F.Bahçe, İngiliz yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor.
JOSE'NİN İLGİSİ BÜYÜK
Chelsea'de kadroda düşünülmeyen İngiliz oyuncuyu, Suudi ekibi Al-Ahli'yle İtalyan devi Juventus da istiyor.
Mirror'ın haberinde; Juve'nin Chiesa'yla takas teklifinde bulunduğu ancak İngiliz ekibinin bunu kabul etmediği belirtildi.
Al-Ahli'nin Sterling'e ilgisinin giderek arttığını ancak Fenerbahçe'nin de bu transferde ısrarcı olabileceği vurgulanan haberde; "Jose Mourinho, Sterling'i Fenerbahçe'ye getirmek istiyor ve oyuncuya büyük ilgi duyuyor" ifadeleri yer aldı.
Sterling'in sözleşmesi 2027'de bitiyor.
TEKNİK BİR KARAR DENMİŞTİ!
Chelsea menajeri Enzo Maresca, Manchester City maçının kadrosuna Sterling'i almamış ve "Sterling'in kadroda olmaması tamamen teknik bir karar. Bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Teknik direktörler karar almak için para alıyorlar. Bu verilen karar- lar bazen oyuncuların hoşuna gitmeyebiliyor" açıklamasını yapmıştı.
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