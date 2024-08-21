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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Raheem Sterling’i gündemine aldı. İngiliz yıldız için tüm şartlar zorlanacak. Chelsea’de kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertliler dışında iki talip daha var. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

Transfer sezonuna hızlı giren ancak sonrasında limitlerden dolayı duraklamaya geçen Fenerbahçe, elindeki oyuncuları göndermeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

Crespo ve Pedro ile başlayan furya, Zajc ve Cengiz Ünder'le devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

Aynı zamanda sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu da satılıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

Bu oyuncuların ayrılmasının ardından limitler açılacak ve dünya çapında birkaç isim kadroya katılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

O isimlerden birinin de Raheem Sterling olduğu ortaya çıktı. Fotomaç'ın derlediği, İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; F.Bahçe, İngiliz yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

JOSE'NİN İLGİSİ BÜYÜK

Chelsea'de kadroda düşünülmeyen İngiliz oyuncuyu, Suudi ekibi Al-Ahli'yle İtalyan devi Juventus da istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

Mirror'ın haberinde; Juve'nin Chiesa'yla takas teklifinde bulunduğu ancak İngiliz ekibinin bunu kabul etmediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

Al-Ahli'nin Sterling'e ilgisinin giderek arttığını ancak Fenerbahçe'nin de bu transferde ısrarcı olabileceği vurgulanan haberde; "Jose Mourinho, Sterling'i Fenerbahçe'ye getirmek istiyor ve oyuncuya büyük ilgi duyuyor" ifadeleri yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

Sterling'in sözleşmesi 2027'de bitiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak

TEKNİK BİR KARAR DENMİŞTİ!

Chelsea menajeri Enzo Maresca, Manchester City maçının kadrosuna Sterling'i almamış ve "Sterling'in kadroda olmaması tamamen teknik bir karar. Bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Teknik direktörler karar almak için para alıyorlar. Bu verilen karar- lar bazen oyuncuların hoşuna gitmeyebiliyor" açıklamasını yapmıştı.

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