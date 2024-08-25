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Stopere Hermoso

Jose Mourinho, yönetimden sol ayaklı sol stoper istedi. Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti ve bonservisi elinde olan Hermoso’yla masaya oturdu. Taraflar imza parasında anlaşma sağladığı an sözleşme yapılacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Stopere Hermoso

Fenerbahçe, stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sol ayaklı sol stoper istemesinin ardından harekete geçen yönetim, bonservisi elinde olan Mario Hermoso için çalışma başlattı. Atletico Madrid'den ayrılan 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz günlerde masaya oturdu. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Daha önce Beşiktaş'ın yıllık 4 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Hermoso'ya Fenerbahçe'nin senelik 5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Tarafların maaş ve kontrat konusunda büyük ölçüde anlaştığı, imza parası üzerinde ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Hermoso'nun 10 milyon euro imza parasını çok bulan yönetim, miktarı aşağıya çekmeye çalışıyor. Anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.

REAL'DE YETİŞTİ

Mario Hermoso, futbolculuk kariyerine Real Madrid altyapısında başladı. Eflatun-beyazlıların A takımında şans bulamayan Mario, sol stoperin yanı sıra, sol bek ve sağ stoper de oynuyor.

45 MAÇTA OYNADI

Atletico Madrid'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Hermoso serbest statüde bulunuyor. 29 yaşındaki stoper geçen sezon Atletico Madrid formasını 45 maçta giydi ve 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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