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Fred, Jose Mourinho ile ne konuştuğunu açıkladı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, 3 gol kaydettiği Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 23:57
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Fred, Jose Mourinho ile ne konuştuğunu açıkladı!

Fenerbahçe'de, Rizespor karşısında 3 golle yıldızlaşan Fred, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Geri döndüğüm için mutluyum. Maalesef sakatlık yaşamıştım ama şimdi iyiyim. Takıma yardım etmek için geri döndüm. İlk hat-trick'imi yaptığım için mutluyum. 3 gol attığım için çok mutluyum. Bugün iyi bir adım attık, bu şekilde devam etmeliyiz."

"Mourinho ile kariyerimdeki ilk hat-trick'imi yaptığımı konuştuk. Herkesin mutlu olduğunu konuştuk. Takım olarak iyi bir adım attık. İyi bir takıma karşı oynadık. Cuma günü başka bir maçımız var ve bunu kazanmak için oynayacağız."

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