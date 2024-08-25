Fred, Jose Mourinho ile ne konuştuğunu açıkladı!

Fenerbahçe'de, Rizespor karşısında 3 golle yıldızlaşan Fred, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Geri döndüğüm için mutluyum. Maalesef sakatlık yaşamıştım ama şimdi iyiyim. Takıma yardım etmek için geri döndüm. İlk hat-trick'imi yaptığım için mutluyum. 3 gol attığım için çok mutluyum. Bugün iyi bir adım attık, bu şekilde devam etmeliyiz."

"Mourinho ile kariyerimdeki ilk hat-trick'imi yaptığımı konuştuk. Herkesin mutlu olduğunu konuştuk. Takım olarak iyi bir adım attık. İyi bir takıma karşı oynadık. Cuma günü başka bir maçımız var ve bunu kazanmak için oynayacağız."