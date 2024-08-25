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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan 3 haftada 3. gol!

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte bu sezon 3 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 23:48
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan 3 haftada 3. gol!

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte bu sezon 3 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olurken sahadan 5-0 galip ayrıldı. Kaptan Edin Dzeko, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 53. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, dar açıdan meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ikinci golünü kaydetti.

Dzeko, 70. dakikada yerini Youssef En Nesyri'ye bıraktı. Ligde oynanan 3 maça da 11'de başlayan Edin Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor karşılaşmalarında gol fileleri sarstı.

38 yaşındaki forvet, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.

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