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Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli yıldıza talip olduğu ve Jose Mourinho'nun da vatandaşının transferine onay verdiği kaydedildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek

Takvim'in derlediği haberde, sarı-lacivertlilerin Fransız devi PSG'nin İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin kararıyla satış listesine koyduğu Danilo Pereira ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek

Sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da stoper de görev yapabilmesi nedeniyle vatandaşının transferine onay verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek

Ayrıca sarı-lacivertli kurmayların kısa süre içerisinde Fransız ekibiyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek

Kanarya'nın, PSG ile kontratı sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki futbolcunun transferini düşük bir bonservis bedeli karşılığında bitirmek istediği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek

Geçen sezon Fransız temsilcisiyle 34 maçta sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

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