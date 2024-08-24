Fenerbahçe'den orta saha transferinde ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli yıldıza talip olduğu ve Jose Mourinho'nun da vatandaşının transferine onay verdiği kaydedildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ayrıca sarı-lacivertli kurmayların kısa süre içerisinde Fransız ekibiyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
Kanarya'nın, PSG ile kontratı sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki futbolcunun transferini düşük bir bonservis bedeli karşılığında bitirmek istediği de gelen haberler arasında.
Geçen sezon Fransız temsilcisiyle 34 maçta sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 1 asiste imza attı.
Deneyimli oyuncunun güncel verilere göre piyasa değeri 8 milyon Euro olarak biliniyor.
DİĞER