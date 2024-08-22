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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı stoper için Atalanta devreye girmiş ve resmi teklif yapmıştı. 28 yaşındaki savunmacıya Atalanta'nın yanı sıra bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao İtalyan kulüplerinin radarında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu!

Takvim'in haberine göre, Atalanta'nın 28 yaşındaki defans oyuncusu için Sarı-Lacivertli kulüple temasa geçtiği ve resmi teklifini ilettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu!

Bergamo ekibinin 1,5 milyon kiralama, 9 milyon Euro da satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 10,5 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısı çaldığı ancak bu teklifin kabul edilmediği öğrenildi.

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