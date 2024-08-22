TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu!
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı stoper için Atalanta devreye girmiş ve resmi teklif yapmıştı. 28 yaşındaki savunmacıya Atalanta'nın yanı sıra bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Tecrübeli futbolcuyla Torino'nun da ilgilendiği ifade ediliyor.
Geçen sezon başında Udinese'den yaklaşık 8,5 milyon Euro'ya transfer edilen Becao'nun yeniden İtalya'ya dönmesi yüksek bir ihtimal.
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