TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu!

Takvim'in haberine göre, Atalanta'nın 28 yaşındaki defans oyuncusu için Sarı-Lacivertli kulüple temasa geçtiği ve resmi teklifini ilettiği öğrenildi.

Bergamo ekibinin 1,5 milyon kiralama, 9 milyon Euro da satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 10,5 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısı çaldığı ancak bu teklifin kabul edilmediği öğrenildi.