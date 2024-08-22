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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Göztepe maçı sonrası Jose Mourinho...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kanarya 2-0 öne geçtiği karşılaşmada sonradan yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından Samandıra'da kritik bir toplantı gerçekleşti. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 10:55
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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Göztepe maçı sonrası Jose Mourinho...

Önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, ardından da Trendyol Süper Lig'de Göztepe deplasmanından 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Göztepe maçı sonrası Jose Mourinho...

LUGANO MAÇI SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Lugano ile deplasmanda oynanan maçta kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe'de ilk kötü sinyaller verilmişti.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Göztepe maçı sonrası Jose Mourinho...

Sarı-lacivertliler Lugano engelini geçerken, Lille'e takıldı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Göztepe maçı sonrası Jose Mourinho...

Fransa deplasmanında 90+1'de yediği golle mağlup olan Kanarya rövanşta ise uzatmalara giden mücadelede 118'de kalesinde golü görüp Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atmıştı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Göztepe maçı sonrası Jose Mourinho...

Özellikle orta sahda Fred'in olmayışı ve değişen sistem takımı çok etkilerken, Lille'e elenmenin şokunu atlatamadan sarı-lacivertliler Trendyol Süper Lig'de de ilk kaybını Göztepe karşısında yaşadı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Göztepe maçı sonrası Jose Mourinho...

İlk devreyi 2-0 öne kapatan Fenerbahçe devamını getiremedi, 90+5'te yenen golün ardından bir puanla yetindi.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Göztepe maçı sonrası Jose Mourinho...

TOPLANTI YAPTI

Milliyet'in haberine göre teknik direktör Jose Mourinho, hafta boyunca öğrencileriyle toplantılar yaptı ve bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonlarını kaybetmemeleri konusunda uyardı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Göztepe maçı sonrası Jose Mourinho...

61 yaşındaki tecrübeli antrenör, Göztepe maçının ardından "Üçüncü golü bulmalıydık. Hem rakiple hem de atmosfer ile mücadele ettik. Daha dikkatli olmalıyız" sözleriyle son dakikada yenilen golün bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

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