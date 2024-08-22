Fenerbahçe'de kritik toplantı! Göztepe maçı sonrası Jose Mourinho...
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kanarya 2-0 öne geçtiği karşılaşmada sonradan yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından Samandıra'da kritik bir toplantı gerçekleşti. İşte haberin detayları...
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Fransa deplasmanında 90+1'de yediği golle mağlup olan Kanarya rövanşta ise uzatmalara giden mücadelede 118'de kalesinde golü görüp Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atmıştı.
Özellikle orta sahda Fred'in olmayışı ve değişen sistem takımı çok etkilerken, Lille'e elenmenin şokunu atlatamadan sarı-lacivertliler Trendyol Süper Lig'de de ilk kaybını Göztepe karşısında yaşadı.
İlk devreyi 2-0 öne kapatan Fenerbahçe devamını getiremedi, 90+5'te yenen golün ardından bir puanla yetindi.
TOPLANTI YAPTI
Milliyet'in haberine göre teknik direktör Jose Mourinho, hafta boyunca öğrencileriyle toplantılar yaptı ve bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonlarını kaybetmemeleri konusunda uyardı.
61 yaşındaki tecrübeli antrenör, Göztepe maçının ardından "Üçüncü golü bulmalıydık. Hem rakiple hem de atmosfer ile mücadele ettik. Daha dikkatli olmalıyız" sözleriyle son dakikada yenilen golün bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.
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