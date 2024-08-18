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Goretzka'ya teklif bekleniyor
Bayern Münih'in kadroda düşünmediği Leon Goretzka için teklifleri beklediği kaydedildi. Alman basınında, Bayern Münih'in Goretzka ile vedalaşmak istediği, Fenerbahçe'nin de tecrübeli orta sahayı takip eden kulüpler arasında olduğu yazıldı. Fakat 29 yaşındaki futbolcunun, Alman ekibinde kalmak istediği vurgulandı. Transfer döneminin son günlerine kadar Goretzka ile ilgili bir gelişme olabileceği bildirildi.
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