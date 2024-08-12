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Cengiz ve Çağlar da hocalarına katıldı

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, teknik direktör Jose Mourinho'nun başlattığı kampanyaya katıldı ve "Hayallerimiz bir diyerek çıktığımız yolda, geleceğimizin mimarları çocuklarımıza destek olabilmek için ben de 20 çocuğumuzun yanında olacağım. Atamızın da dediği gibi 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.' Geleceğe beraber sahip çıkacağımıza eminim Çağlar Söyüncü" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Cengiz ve Çağlar da hocalarına katıldı
Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, teknik direktör Jose Mourinho'nun başlattığı kampanyaya katıldı ve "Hayallerimiz bir diyerek çıktığımız yolda, geleceğimizin mimarları çocuklarımıza destek olabilmek için ben de 20 çocuğumuzun yanında olacağım. Atamızın da dediği gibi 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.' Geleceğe beraber sahip çıkacağımıza eminim Çağlar Söyüncü" ifadesini kullandı.
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