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Açılış ustası

Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarla çıktığı ilk lig karşılaşmalarında oldukça başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Jose, Adana Demirspor galibiyetiyle birlikte 26 açılış maçının 16’sını kazanmış oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Açılış ustası

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde çıktığı ilk lig maçında Adana Demirspor'u tek golle geçerek, sezona üç puanla giriş yaptı. Portekizli çalıştırıcı, bu galibiyetle de kariyerindeki bir alışkanlığı da sürdürdü. Şu ana kadar Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'da çalışan Jose, bu takımlarla çıktığı 25 açılış maçının 15'ini kazanmıştı. 8'inden beraberlikle ayrılan Portekizli, 2'sini ise kaybetti.

2 YENİLGİYİ DE 1-0'LIK SKORLA ALDI

Jose Mourinho, Adana Demirspor karşısında alınan zaferle çalıştırdığı takımlarla çıktığı ilk lig maçlarında 16'ıncı kez kazanmış oldu. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Portekizli çalıştırıcı, 2000 yılında Benfica'nın başındayken Boavista'ya ve 2020'de Tottenham'daki ikinci sezonunda Everton'a 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. 61 yaşındaki kurt teknik adam, Leiria ve İnter'i çalıştırdığı dönemlerde çıktığı ilk ilk karşılaşmalarından 3 puanla ayrılmayı başaramamıştı.

Trendyol Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin (28 maç) sahibi olan Fenerbahçe, Eylül 1973-Mayıs 1974 arasından bu yana en uzun serisini yakaladı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Göztepe mücadelesinden de mağlup ayrılmazsa yeni rekor kıracak.

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