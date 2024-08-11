Fenerbahçe'de Fred sevinci!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynanan maçta sağ diz iç yan bağından sakatlık yaşamıştı. Bir süredir takımdan uzak kalan Brezilyalı isimden, sarı lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 14:17 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 15:13
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Kulübün resmi sosyal medya hesabı, Brezilyalı yıldız hakkında flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma göre tecrübeli oyuncu bireysel antrenmanlara başladı.
BÜYÜK SEVİNÇ
Lugano maçında sakatlanan Fred'in, kısa sürede toparlanarak antrenmanlara başlaması, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.
Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Fred'in en kısa sürede takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken, Fred'in dönüşüyle birlikte orta sahadaki gücünü artırmayı hedefliyor.
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