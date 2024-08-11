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Fenerbahçe'de Fred sevinci!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynanan maçta sağ diz iç yan bağından sakatlık yaşamıştı. Bir süredir takımdan uzak kalan Brezilyalı isimden, sarı lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 14:17 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 15:13
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Fenerbahçe'de Fred sevinci!

Trendyol Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Fred sevinci!

Sarı lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynadığı maçta sakatlanan Fred'in, sağ diz iç yan bağında hasar tespit edilmişti.

Fenerbahçe'de Fred sevinci!

Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Fred, sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe'de Fred sevinci!

Kulübün resmi sosyal medya hesabı, Brezilyalı yıldız hakkında flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de Fred sevinci!

Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma göre tecrübeli oyuncu bireysel antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de Fred sevinci!

BÜYÜK SEVİNÇ

Lugano maçında sakatlanan Fred'in, kısa sürede toparlanarak antrenmanlara başlaması, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

Fenerbahçe'de Fred sevinci!

Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Fred'in en kısa sürede takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Fred sevinci!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken, Fred'in dönüşüyle birlikte orta sahadaki gücünü artırmayı hedefliyor.

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