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Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in yıldız ismi Joao Felix'in geleceği netleşmeye başladı. İspanyol basını, 24 yaşındaki futbolcunun transferindeki sürpriz gelişmeyi ve Fenerbahçe ile ilgili detayı duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 16:34 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 16:41
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Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix, bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'e geri döndü.

Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

Madrid ekibi, yıldız futbolcu ile yollarını ayırmayı planlarken, beklenen teklifi alamadı.

Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

Portekizli oyuncu ise Barcelona'dan teklif gelmesini bekliyor.

Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

Ekonomik olarak zor günler geçiren Katalan ekibi ise bu transferi askıya aldı.

Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

ATLETICO'DAN JOAO FELIX KARARI

Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre ise; Felix için Premier Lig'den Aston Villa teklifte bulundu.

Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

2019'da yaklaşık 130 milyon dolar karşılığında Felix'i kadrosuna katan Atletico Madrid, gelen teklifi yetersiz buldu.

Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

Madrid ekibi beklenen bonservis karşılamazsa, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği aktarılıyor.

Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

Öte yandan Barcelona'dan teklif gelmediği takdirde Felix'in sarı lacivertli ekibe vatandaşı Jose Mourinho faktörü nedeniyle sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi

BENFICA ÇEKİLDİ

Portekizli oyuncunun eski takımı Benfica'da başkan Rui Costa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Felix'i kadrolarına katmak istediklerini fakat ekonomik olarak bunun mümkün olmadığını söylemişti.

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