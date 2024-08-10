Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

Geçen yıl Nordsjaelland'tan 200 bin Euro'ya transfer edilen genç oyuncunun transfermarkt değeri ise 12 milyon Euro.

İtalyan ekibinin Dorgu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağı öğrenildi. Hem sol bek hem de sol açık oynayabilen Kopenhag doğumlu Dorgu, kariyerinde 97 maçta 9 gol atarken 3 de asist yaptı.