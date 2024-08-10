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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

Son dakika spor haberleri: Hem Fenerbahçe'de hem de A Milli Takımımızda sergilediği futbolla göz dolduran Ferdi Kadıoplu için Avrupa'da birçok takım transfer ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu noktada olası bir ayrılık için B planını hazırladı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Brighton kesenin ağzını açtı. İngilizler bu transferi bitirmek için çok ısrarcı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

Sarı- Lacivertliler'e 35 milyon Euro teklif eden Brighton gelecek cevabı bekliyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

Sarı-Lacivertli yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığına karşın B planını belirledi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

Takvim'de yer alan habere göre hedefteki isim ise İtalya Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nijerya asıllı Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

2023 yılından beri Lecce'de forma giyen genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

15 MİLYON EURO İSTENİYOR

Fenerbahçe'nin Danimarkalı oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

Geçen yıl Nordsjaelland'tan 200 bin Euro'ya transfer edilen genç oyuncunun transfermarkt değeri ise 12 milyon Euro.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

İtalyan ekibinin Dorgu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağı öğrenildi. Hem sol bek hem de sol açık oynayabilen Kopenhag doğumlu Dorgu, kariyerinde 97 maçta 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!

İtalya Ligi Serie A'da ise 32 maçta 2 golü bulunuyor.

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