Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Acil eylem planı! Fred sonrası transfer...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir orta saha arayışları kapsamında oyuncu araması yapılırken Fred'in sakatlığı sonrası bu bölge için yönetim gaza bastı. İşte sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan futbolcular... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 11:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ: Acil eylem planı! Fred sonrası transfer...

Fenerbahçe'de gözler artık tamamen orta saha transferine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Acil eylem planı! Fred sonrası transfer...

Halihazırda kadrosunu 6 ve 8 numara oynayabilen bir yıldızla güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, Fred'in de sakatlanmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Acil eylem planı! Fred sonrası transfer...

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Fenerbahçe, kritik Lille sınavları öncesi bu transferi bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Acil eylem planı! Fred sonrası transfer...

Dün yapılan toplantılar ve Jose Mourinho ile gerçekleşen görüşmelerde de orta sahanın önemi dile getirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Acil eylem planı! Fred sonrası transfer...

ÖNCELİK PREMIER LİG'DE

Rotasını Premier Lig'e kıran Fenerbahçe'de Sander Berge öne çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Acil eylem planı! Fred sonrası transfer...

Berge ile görüşmeler resmen başlamıştı. Norveçli yıldızın kulübü Burnley ile de temaslar sıklaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Acil eylem planı! Fred sonrası transfer...

Öte yandan Mateo Kovacic ismi de gündemde duruyor. Mourinho'nun beğendiği Hırvat orta saha için kiralama formülü masaya yatırıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Acil eylem planı! Fred sonrası transfer...

Sofyan Amrabat da bir diğer takipte tutulan isim. Yine Mourinho'nun yakından tanıdığı Scott McTominay de listede tutuluyor.

G.Saray kasasını doldurdu! Beşiktaş ve F.Bahçe...
F.Bahçe'ye Polonyalı orta saha!
DİĞER
SÜPER KUPA Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı!
MİT'in tarihi takas operasyonunda 26 esir evine döndü! Turist kılıflı ajan: Casusların maskesi nasıl düştü? İşte takası yapılan isimlerin hikayeleri
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Mourinho devrede
G.Saray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Acil eylem planı! Fred sonrası transfer... Acil eylem planı! Fred sonrası transfer... 11:18
Emirhan Topçu sağlık kontrolünden geçti Emirhan Topçu sağlık kontrolünden geçti 10:59
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev! 10:37
Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? 09:58
Manchester City - Chelsea maçı saat kaçta? Manchester City - Chelsea maçı saat kaçta? 09:53
Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda? 09:42
Daha Eski
G.Saray kasasını doldurdu! Beşiktaş ve F.Bahçe... G.Saray kasasını doldurdu! Beşiktaş ve F.Bahçe... 09:20
Busenaz Sürmeneli çeyrek final maçı detayları! Busenaz Sürmeneli çeyrek final maçı detayları! 08:40
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 08:03
G.Saray'dan bir transfer daha! G.Saray'dan bir transfer daha! 00:42
F.Bahçe'ye Polonyalı orta saha! F.Bahçe'ye Polonyalı orta saha! 00:40
G.Saray'dan bir transfer daha! G.Saray'dan bir transfer daha! 00:11