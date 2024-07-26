Haberler Fenerbahçe Umut Nayir Fenerbahçe'ye veda etti

Umut Nayir Fenerbahçe'ye veda etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaşma sağlayan Umut Nayir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 16:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Umut Nayir Fenerbahçe'ye veda etti

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan ve sezonun ikinci yarısında Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir, sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

Konyaspor ile anlaşma sağlayan tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

Umut Nayir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Değerli Fenerbahçe camiası;

Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı.

Hoşça kalın.

Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor
F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi
DİĞER
Çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bikinili poz! Eskisinden bile fit! Minik Elay annesi Aslı Enver'e çok iyi geldi!
Başkan Erdoğan'dan katil Netanyahu'yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi'ne sert tepki: "Gazze Kasabı'na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor"
G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten
G.Saray'dan on numaraya Alman panzeri!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Umut Nayir F.Bahçe'ye veda etti Umut Nayir F.Bahçe'ye veda etti 16:50
F.Bahçe eski oyuncusunu transfer etti F.Bahçe eski oyuncusunu transfer etti 16:42
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor 16:22
F.Bahçe'de Lugano maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Lugano maçı hazırlıkları başladı 16:21
Serge Ibaka Real Madrid'de Serge Ibaka Real Madrid'de 16:19
Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor 16:15
Daha Eski
Filenin Sultanları'nda o isim kadrodan çıkarıldı Filenin Sultanları'nda o isim kadrodan çıkarıldı 15:53
F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi 15:33
G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten G.Saray rotayı İngiltere'ye kırdı! Yeni orta saha Championship'ten 15:11
Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..." Buruk'tan transfer açıklaması! "Alacağımız futbolcu tipi..." 14:52
Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Arabistan'dan Beşiktaş'tan bir bomba daha! Yeni yıldız Arabistan'dan 12:56
Doue transferi resmen açıklandı Doue transferi resmen açıklandı 12:29