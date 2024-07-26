Umut Nayir Fenerbahçe'ye veda etti

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan ve sezonun ikinci yarısında Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir, sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

Konyaspor ile anlaşma sağlayan tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

Umut Nayir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Değerli Fenerbahçe camiası;

Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı.

Hoşça kalın.