Umut Nayir Fenerbahçe'ye veda etti

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan ve sezonun ikinci yarısında Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir, sarı-lacivertlilerden ayrıldı.
Konyaspor ile anlaşma sağlayan tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.
Umut Nayir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Değerli Fenerbahçe camiası;
Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı.
Hoşça kalın.