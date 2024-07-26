Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Uzun süredir uğraş verdiği Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Gözünü orta saha transferine çeviren sarı-lacivertliler, taraftarı ayağa kaldıracak bir takviyeye imza atmaya hazırlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de bu transferle birlikte iki futbolcuyla da yollar ayrılacak. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transferlerini bir bir açıkladı.
Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferinin başındaysa Youssef En-Nesyri geliyor.
Kanarya, yılan hikayesine dönen En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Faslı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler bu transfer için İspanyol ekibine 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Youssef-En Nesyri transferiyle birlikte forvet transferini bitiren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Sportif Direktör Mario Branco, En-Nesyri'nin imza töreninde "Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik" ifadelerini kullanmıştı.
Transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi.
BERGE İÇİN RESMİ TEKLİF
Bu bağlamda Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Sander Berge.
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Sander Berge için Burnley'e resmi teklifini iletti.
Kanarya'nın, İngiliz ekibinin cevabına göre transfer görüşmelerine yön vereceği aktarıldı.
Öte yandan haberde Jose Mourinho'nun 2 orta saha oyuncusunu kesin olarak gözden çıkardığı vurgulandı.
ZAJC VE CRESPO YOLCU
Söz konusu isimlerin Miha Zajc ve Miguel Crespo olduğu belirtildi.
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