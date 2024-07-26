Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Uzun süredir uğraş verdiği Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Gözünü orta saha transferine çeviren sarı-lacivertliler, taraftarı ayağa kaldıracak bir takviyeye imza atmaya hazırlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de bu transferle birlikte iki futbolcuyla da yollar ayrılacak. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 12:15
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Kanarya, Portekizli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Fenerbahçe'de Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transferlerini bir bir açıkladı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferinin başındaysa Youssef En-Nesyri geliyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Kanarya, yılan hikayesine dönen En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Faslı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Sarı-lacivertliler bu transfer için İspanyol ekibine 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Youssef-En Nesyri transferiyle birlikte forvet transferini bitiren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Sportif Direktör Mario Branco, En-Nesyri'nin imza töreninde "Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesine çevrildi.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

BERGE İÇİN RESMİ TEKLİF

Bu bağlamda Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Sander Berge.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Sander Berge için Burnley'e resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Kanarya'nın, İngiliz ekibinin cevabına göre transfer görüşmelerine yön vereceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Taraftarı heyecanlandıracak takviye

Öte yandan haberde Jose Mourinho'nun 2 orta saha oyuncusunu kesin olarak gözden çıkardığı vurgulandı.

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