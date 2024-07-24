Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda oyuncu ve Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. En-Nesyri'nin sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi, kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile görüşmelere başlamıştır. En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/zG8nlCBdfx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 24, 2024

UÇAKTAN POZ GELDİ