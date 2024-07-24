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Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:36 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:49
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Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda oyuncu ve Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. En-Nesyri'nin sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

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