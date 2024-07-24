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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan En-Nesyri açıklaması

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katılmadan önce yaptığı açıklamada Youssef En-Nesyri transferi açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:17
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan En-Nesyri açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı başladı. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

"HAYIRLI OLSUN"

Kulüpler Birliği Vakfında başkanlık görevini bırakacak Ali Koç, toplantıya girerken basına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile bugün görüşmelere başlanmasına ilişkin "Hayırlı olsun." cevabını verdi.

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