Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rövanş maçlarını yönetecek hakemler

İşte Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rövanş maçlarını yönetecek hakemler

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in UEFA müsabakalarındaki 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 10:48 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rövanş maçlarını yönetecek hakemler

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin, 30 Temmuz Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edeceği maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith yaparken müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetirken yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Milan Mitic görev alacak.

RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya geleceği maçta ise İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci düdük çalacak. Maqedonci'nin yardımcılıklarını Robin Wilde ve Niklas Nyberg yaparken Victor Wolf ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca...
Türk Telekom
DİĞER
Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tafantepe sapığını yakalattı!
ABD'den terör örgütü PKK'ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke'ye gönderildi | Pentagon'u koruyan sistem!
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor
Yazarlardan Lugano - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir dönem sona erdi! Bir dönem sona erdi! 11:52
F.Bahçe yeni transferini KAP'a bildirdi F.Bahçe yeni transferini KAP'a bildirdi 11:36
UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca... UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca... 11:26
İşte temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler İşte temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler 10:48
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:42
İşte Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kadrosu İşte Trabzonspor'un Ruzomberok maçı kadrosu 10:41
Daha Eski
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor 09:56
Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? 09:53
Beşiktaş - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 09:26
Yazarlardan Lugano - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri Yazarlardan Lugano - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri 09:15
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:20
Hoş geldin Hoş geldin 07:08