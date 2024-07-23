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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lugano maçının kafilesine dahil edilmeyen Cengiz Ünder için Avrupa'dan 3 takım devreye girdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 15:59
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

Takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde ise adından söz ettirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

Sarı-lacivertliler şu ana dek Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun'u renklerine bağladı ve kadrosunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa arenasına başlayacak Kanarya, UEFA kadrosunu bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

F.Bahçe'de listeye Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

Bu oyuncuların geleceği merak edilirken, Cengiz Ünder konusunda İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

CENGİZ'E ÇİZME'DEN 3 TALİP!

Calcio Mercato'da yer alan ve aspor.com.tr'den Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; F.Bahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Cengiz Ünder'e Serie A'dan 3 takım talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

27 yaşındaki oyuncuyla Napoli, Fiorentina ve Bologna'nın ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

Haberde sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro civarında bir teklife sıcak bakabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

Geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz, 33 maçta 9 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.357 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon Euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon Euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

2022 yazında Fransız ekibince 8.4 milyon Euro'ya bonservisi alındı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

2023 yazında ise Fenerbahçe, milli yıldızı 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro...

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