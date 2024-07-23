FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lugano maçının kafilesine dahil edilmeyen Cengiz Ünder için Avrupa'dan 3 takım devreye girdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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F.Bahçe'de listeye Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.
Bu oyuncuların geleceği merak edilirken, Cengiz Ünder konusunda İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
CENGİZ'E ÇİZME'DEN 3 TALİP!
Calcio Mercato'da yer alan ve aspor.com.tr'den Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; F.Bahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Cengiz Ünder'e Serie A'dan 3 takım talip oldu.
27 yaşındaki oyuncuyla Napoli, Fiorentina ve Bologna'nın ilgilendiği belirtildi.
Haberde sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro civarında bir teklife sıcak bakabileceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz, 33 maçta 9 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.357 dakika sahada kaldı.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.
2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon Euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.
1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon Euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydi.
2022 yazında Fransız ekibince 8.4 milyon Euro'ya bonservisi alındı.
2023 yazında ise Fenerbahçe, milli yıldızı 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro...
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