FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'in talipler artıyor! 3 takım devreye girdi

Takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde ise adından söz ettirdi.

Sarı-lacivertliler şu ana dek Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun'u renklerine bağladı ve kadrosunu güçlendirdi.