Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için kolları sıvadı. Fransız basını, adı Sander Berge, Ibrahima Sangare ve Mateo Kovacic gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin gündemindeki dünya yıldızını açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertliler, bu 5 isim için ve sözleşmeleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için perşembe günü Hull City ile oynanan hazırlık maçı öncesi imza töreni düzenledi.
Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler orta saha ve forvet transferine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri için bekleyiş sürüyor.
Yönetim, En-Nesyri için Sevilla ile 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki forvete yıllık 6 milyon Euro maaş önermiş ancak Faslı futbolcu henüz sarı-lacivertlilere yanıt vermemişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada Youssef En-Nesyri için sabırlarının tükendiğini ve Mario Branco'ya 48 saat süre verdiğini açıklamıştı.
Youssef En-Nesyri için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.
En-Nesyri transferinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz tamamlanması bekleniyor.
Fred'in yanına takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesinde Sander Berge, Ibrahima Konate ve Mateo Kovacic gibi isimler yer alıyordu.
Fransız basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu dünya yıldızını açıkladı.
LINDELÖF DE LİSTEDE
"Jose Mourinho, United'ın yıldızını Türkiye'ye getirmek istiyor" başlığıyla verilen haberde Fenerbahçe'nin Casemiro'nun yanı sıra aynı takımdan Victor Lindelöf'ü de istediği kaydedildi.
Casemiro geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 32 maça çıktı.
FENERBAHÇE'DEN CASEMIRO'YA KANCA
Sport.fr'de yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Casemiro'yu istiyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
32 yaşındaki futbolcunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Casemiro'nun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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