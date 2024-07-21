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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için kolları sıvadı. Fransız basını, adı Sander Berge, Ibrahima Sangare ve Mateo Kovacic gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin gündemindeki dünya yıldızını açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 18:23
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler, şu ana kadar 5 ismi renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Kanarya, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Levent Mercan ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Sarı-lacivertliler, bu 5 isim için ve sözleşmeleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için perşembe günü Hull City ile oynanan hazırlık maçı öncesi imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler orta saha ve forvet transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri için bekleyiş sürüyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Yönetim, En-Nesyri için Sevilla ile 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki forvete yıllık 6 milyon Euro maaş önermiş ancak Faslı futbolcu henüz sarı-lacivertlilere yanıt vermemişti.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada Youssef En-Nesyri için sabırlarının tükendiğini ve Mario Branco'ya 48 saat süre verdiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Youssef En-Nesyri için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

En-Nesyri transferinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Fred'in yanına takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesinde Sander Berge, Ibrahima Konate ve Mateo Kovacic gibi isimler yer alıyordu.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Fransız basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu dünya yıldızını açıkladı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

LINDELÖF DE LİSTEDE

"Jose Mourinho, United'ın yıldızını Türkiye'ye getirmek istiyor" başlığıyla verilen haberde Fenerbahçe'nin Casemiro'nun yanı sıra aynı takımdan Victor Lindelöf'ü de istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Casemiro geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 32 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

FENERBAHÇE'DEN CASEMIRO'YA KANCA

Sport.fr'de yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Casemiro'yu istiyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Orta sahaya dünya yıldızı

32 yaşındaki futbolcunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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