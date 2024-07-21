Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor. Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Kanarya, Lazio forması Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 14:18 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 14:19
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yaptığı önemli transferlerle dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Sarı-lacivertli ekip yaz transfer döneminde kadrosuna Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin ve Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Ayrıca yönetim, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak oynayan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Teknik direktörlük koltuğuna ise Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, gelecek sezon için şampiyonluğa adeta göz kırptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Yeni takviyelere hazırlanan Fenerbahçe'de oluşturulan transfer listesi dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Yönetim, önemli isimleri kadrosuna katmayı ve şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Hücum hattına transfer yapmayı planlayan kurmaylar, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Gustav Isaksen'i kadrosuna katmayı istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

İtalyan basınının haberine göre yönetim, oyuncu tarafıyla 2028 yılına kadar anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

23 yaşındaki Danimarkalı oyuncu aynı zamanda sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Lazio, Isaksen'i Midtjylland'den 12 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Isaksen'in Çizme ekibiyle sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!

Geçtiğimiz sezon Lazio ile 40 maça çıkan 23 yaşındaki sağ kanat, 3 golve 4 asiste imza attı.

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