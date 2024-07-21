TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı!
Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor. Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Kanarya, Lazio forması Gustav Isaksen ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 14:18 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 14:19
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Teknik direktörlük koltuğuna ise Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, gelecek sezon için şampiyonluğa adeta göz kırptı.
Yeni takviyelere hazırlanan Fenerbahçe'de oluşturulan transfer listesi dikkat çekiyor.
Yönetim, önemli isimleri kadrosuna katmayı ve şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
Hücum hattına transfer yapmayı planlayan kurmaylar, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Gustav Isaksen'i kadrosuna katmayı istiyor.
İtalyan basınının haberine göre yönetim, oyuncu tarafıyla 2028 yılına kadar anlaşma sağladı.
23 yaşındaki Danimarkalı oyuncu aynı zamanda sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.
Lazio, Isaksen'i Midtjylland'den 12 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Isaksen'in Çizme ekibiyle sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Lazio ile 40 maça çıkan 23 yaşındaki sağ kanat, 3 golve 4 asiste imza attı.
Isaksen'in bonservis değeri 12 milyon Euro olarak biliniyor.
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