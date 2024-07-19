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FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!

Fenerbahçe'de performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Oosterwolde için her gün yeni bir takımın adı öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için bonservis bedelini belirledi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde, Avrupa ekiplerinin transferde yakın radarında bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!

İtalya'dan Napoli ile anılan 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuya, İngiliz ekibi Fulham'ın da talip olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!

West Ham United ve Bournemouth ile de daha anılan Oosterwolde bilindiği üzere 2022-2023 sezonunda 6 milyon Euro bedelle Parma'dan transfer edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kurmayların, Oosterwolde'yi şu aşamada satmak istemediği, ancak; olası bir satıştan ise 25-30 milyon Euro bandında bir bonservis geliri hedeflediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!

Oosterwolde geçen sezon Fenerbahçe'de 43 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!

Yıldız futbolcu, 2 asist katkısı sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!

Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!

Genç futbolcu kariyerinde ilk kupasını 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı alarak kaldırmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!

1.89 boyundaki fubolcunun piyasa değeri 13 milyon euro.

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