FENERBAHÇE HABERİ: İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!
Fenerbahçe'de performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Oosterwolde için her gün yeni bir takımın adı öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için bonservis bedelini belirledi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kurmayların, Oosterwolde'yi şu aşamada satmak istemediği, ancak; olası bir satıştan ise 25-30 milyon Euro bandında bir bonservis geliri hedeflediği öğrenildi.
Oosterwolde geçen sezon Fenerbahçe'de 43 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 2 asist katkısı sağladı.
Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Genç futbolcu kariyerinde ilk kupasını 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı alarak kaldırmıştı.
1.89 boyundaki fubolcunun piyasa değeri 13 milyon euro.
Jayden Oosterwolde, sol bek mevkisinin yanı sıra stoper ve orta ashanın solunda da forma giyebiliyor.
DİĞER