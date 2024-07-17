Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal kalp krizi mi geçirdi? Kendisi açıkladı

İsmail Kartal kalp krizi mi geçirdi? Kendisi açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili 'kalp krizi geçirdi' iddiaları ortaya atıldı. Şimdi ise bu iddialara Kartal'dan yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:36 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:37
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İsmail Kartal kalp krizi mi geçirdi? Kendisi açıkladı

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, sosyal medyada hakkında çıkan 'kalp krizi geçirdi' yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

İsmail Kartal'ın açıklaması şu şekilde:

Her sene olduğu gibi bu yıl da düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haberle meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Şu an sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler.

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