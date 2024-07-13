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Strasbourg - Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampında Fransız ekibi Strasbourg ile kozlarını paylaşıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 20:50
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Strasbourg - Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Avusturya kampında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geliyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:

Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko

STRASBOURG - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Fenerbahçe maçı TSİ 19.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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