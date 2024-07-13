Strasbourg - Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Avusturya kampında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:
Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko
STRASBOURG - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Strasbourg - Fenerbahçe maçı TSİ 19.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.