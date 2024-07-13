Strasbourg 0-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, burada Strasbourg'la hazırlık maçında kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Kanarya 4-0'lık skorla kazandı.

Avusturya'nın Graz kentinde Merkur Arena'da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko ilk 11'iyle başladı.

Fransız ekibinin ilk 11'i ise Dreyer- Senaya, Doukoure, Sylla, Sobol, Ferro, Diarra, Mwanga, Sebas, Emegha ve Ouotro'dan oluştu. 5'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Çağlar Söyüncü rakip sahada kazandığı topu bekletmeden Szymanski'ye aktardı.

Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören bir noktadan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 33'üncü dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topa kimse dokunamayınca direkt kaleye yönelen top uzak kale direğinin oradan filelerle buluştu: 2-0. 37'nci dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu.

Sağ kanattan Osayi-Samuel'in içeriye çevirdiği topa hareketlenen Kent, arka direkte tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0. 44'üncü dakikada Fenerbahçe, farkı 4'e yükseltti. Sol kanattan gelişen atakta Oosterwolde'nin penaltı noktası üzerine doğru çevirdiği topa hareketlenen Dzeko'nun sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de pozisyon üretmekte zorlanınca mücadele Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MOURINHO'DAN DEVRE ARASI 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Strasbourg ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısına 2 değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Çağlar Söyüncü yerine Rodrigo Becao'ya, Dusan Tadic yerine ise Cengiz Ünder'e şans verdi. Mourinho, 61'inci dakikada 4 değişiklik daha yaptı. Portekizli teknik direktör, Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Bartuğ Elmaz ve Sebastian Szymanski'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Rade Krunic ve Mert Hakan Yandaş'a forma verdi. 72'nci dakikada ise sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko ve Fred'in yerine Umut Nayir ile Miha Zajc oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde 78'inci dakikada ise Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ryan Kent'in yerlerine ise Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek ve Emre Mor girdi.