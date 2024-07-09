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Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin gelişmesi! İmza an meselesi

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de kanat transferi konusunda bir süredir gündemde olan Allan Saint-Maximin konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isim olan yıldızla anlaşma sağlandı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin gelişmesi! İmza an meselesi

Transfer çalışmalarına sessiz ve derinden devam eden Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun istediği sol kanadı Suudi Arabistan'da buldu.

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin gelişmesi! İmza an meselesi

Bu isim; Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin... Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen 27 yaşındaki oyuncu için birkaç gün önce resmi adımlar atıldı.

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin gelişmesi! İmza an meselesi

Fransız sol kanatla prensipte el sıkışan sarı-lacivertliler, Al-Ahli'yle yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı. Fenerbahçe yönetimi, bu transferi kısa süre içinde açıklamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin gelişmesi! İmza an meselesi

SEBEBİ JOSE

Maximin transferinin bu kadar çabuk sonuçlanacak olmasının ana sebebi ise; Fransız yıldızın, Al-Ahli yönetimine, ayrılmak isteğini bildirmesi. Ülkeye ve lige alışamadığını söyleyen Maximin, bu yüzden izin istedi.

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin gelişmesi! İmza an meselesi

Suudi yetkililer de bu duruma ılımlı yaklaştı. Ardından Fenerbahçe, teklifini sundu. Maximin, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin gelişmesi! İmza an meselesi

Fransa'dan ve İngiltere'den de talipleri olan 27 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe'yi seçmesinin sebebi ise daha iyi şartlar ve Jose Mourinho.

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin gelişmesi! İmza an meselesi

ARABİSTAN BASININDAN FLAŞ İDDİA

Öte yandan, Arabistan basını, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı.

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin gelişmesi! İmza an meselesi

27 MiLYON EURO'YA GiTTi

Newcastle United'da sergilediği performans sonrasında geçen sezon Al- Ahli'ye 27 milyon 200 bin euroya transfer olan Saint-Maximin, kariyerinde 301 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 32 gol attı, 49 da asist yaptı.

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