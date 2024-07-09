Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin gelişmesi! İmza an meselesi
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de kanat transferi konusunda bir süredir gündemde olan Allan Saint-Maximin konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isim olan yıldızla anlaşma sağlandı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu isim; Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin... Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen 27 yaşındaki oyuncu için birkaç gün önce resmi adımlar atıldı.
SEBEBİ JOSE
Maximin transferinin bu kadar çabuk sonuçlanacak olmasının ana sebebi ise; Fransız yıldızın, Al-Ahli yönetimine, ayrılmak isteğini bildirmesi. Ülkeye ve lige alışamadığını söyleyen Maximin, bu yüzden izin istedi.
Suudi yetkililer de bu duruma ılımlı yaklaştı. Ardından Fenerbahçe, teklifini sundu. Maximin, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Fransa'dan ve İngiltere'den de talipleri olan 27 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe'yi seçmesinin sebebi ise daha iyi şartlar ve Jose Mourinho.
ARABİSTAN BASININDAN FLAŞ İDDİA
Öte yandan, Arabistan basını, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı.
27 MiLYON EURO'YA GiTTi
Newcastle United'da sergilediği performans sonrasında geçen sezon Al- Ahli'ye 27 milyon 200 bin euroya transfer olan Saint-Maximin, kariyerinde 301 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 32 gol attı, 49 da asist yaptı.
DİĞER