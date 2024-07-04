Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu sergilediği performansla göz dolduruyor. A Milli Takım formasıyla EURO 2024'e damga vuran başarılı oyuncu, futboluyla herkesi kendine hayran bıraktı. Avusturya maçında Ferdi'yi izlemeye gelen 8 kulübün scoutu, yıldız isme tam not verdi. İşte o takımlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımdaki performansını milli takımı da yansıttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not

Hatta ve hatta EURO 2024'te ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın önemli kulüplerini de peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not

Salı günü oynanan Avusturya karşılaşmasında ise Ferdi'yi 8 kulübün temsilcileri tribünden canlı gözle takip etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not

Avusturya karşısında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olan Ferdi, scoutları kendisine hayran bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not

42 kilometreyle dördüncü maçlar sonunda EURO 2024'ün en çok koşan futbolcusu olan 24 yaşındaki sol beki, tribünden, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Arsenal, West Ham United, Fulham, Wolverhampton, Atletico Madrid ve Valencia'nın temsilcileri izledi. Fenerbahçe, Ferdi için 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not

DORTMUND ÇEKİLDİ
Ferdİ Kadıoğlu'nun EURO 2024'te sergilediği performans sonrasında taliplerinin ve bonservisinin artması Borussia Dortmund'a geri adım attırdı.

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