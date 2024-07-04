FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu sergilediği performansla göz dolduruyor. A Milli Takım formasıyla EURO 2024'e damga vuran başarılı oyuncu, futboluyla herkesi kendine hayran bıraktı. Avusturya maçında Ferdi'yi izlemeye gelen 8 kulübün scoutu, yıldız isme tam not verdi. İşte o takımlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Avusturya karşısında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olan Ferdi, scoutları kendisine hayran bıraktı.
42 kilometreyle dördüncü maçlar sonunda EURO 2024'ün en çok koşan futbolcusu olan 24 yaşındaki sol beki, tribünden, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Arsenal, West Ham United, Fulham, Wolverhampton, Atletico Madrid ve Valencia'nın temsilcileri izledi. Fenerbahçe, Ferdi için 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
DORTMUND ÇEKİLDİ
Ferdİ Kadıoğlu'nun EURO 2024'te sergilediği performans sonrasında taliplerinin ve bonservisinin artması Borussia Dortmund'a geri adım attırdı.
Alman basınına yansıyan haberlere göre; Dortmund, F.Bahçe'nin istediği miktarı çok buldu ve bu nedenle transferden vazgeçti.
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