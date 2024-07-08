FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Szymanski ve Livakovic kampa katılırken yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz kamptan ayrıldı. Portekizli hoca Mourinho ise kampta 3 futbolcunun üzerinde durdu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ...
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Yeni sezon hazırlıklarını Mourinho önderliğinde Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe'de bazı futbolcular performansıyla ön plana çıkıyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında 3 genç futbolcunun performansı dikkat çekiyor.
TRT Spor'un haberine göre Jose Mourinho'nun kamp performansından memnun kaldığı 3 genç futbolcu şöyle:
Yiğit Efe Demir
Emirhan Arkutcu
Bartuğ Elmas
Portekizli teknik adamın söz konusu 3 futbolcuyla yakından ilgilendiği haber detayında yer aldı.
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