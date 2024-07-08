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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Szymanski ve Livakovic kampa katılırken yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz kamptan ayrıldı. Portekizli hoca Mourinho ise kampta 3 futbolcunun üzerinde durdu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 18:19
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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular...

Yeni sezon hazırlıklarını Mourinho önderliğinde Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe'de bazı futbolcular performansıyla ön plana çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular...

Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında 3 genç futbolcunun performansı dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular...

TRT Spor'un haberine göre Jose Mourinho'nun kamp performansından memnun kaldığı 3 genç futbolcu şöyle:

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular...

Yiğit Efe Demir

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun 3 gözdesi! Kampa damga vurdular...

Emirhan Arkutcu

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