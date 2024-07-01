Fenerbahçe'den Maximin harekatı!

Jose Mourinho ile her kulvarda başarılı olacak güçlü ve de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer operasyonunu tam gaz devam ettiriyor... Sarı lacivertlilerin gündemine gelen son bomba ise Allan Saint-Maximin. 27 yaşındaki Fransız futbolcunun Al Ahli kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var ve piyasa değeri tam 18 milyon euro.

Asıl mevkisi sol kanat olan 1.73 boyundaki futbolcu, sağ kanatta ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Al Ahli, geçen sezon Newcastle'dan 27 milyon euro'ya aldığı süper yıldızı elden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi ile yakında Arabistan ekibinin kapısını çalacağı dile getiriliyor.