Taraftarlar akın etti

2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Düzce'de Topuk Yaylası'nda sürdüren sarı lacivertlilere taraftarları yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Dün sabah taraftarlara açık yapılan idmanda renkli görüntüler ortaya çıktı. Taraftarlar özellikle teknik direktör Jose Mourinho'ya tezahüratlarla destek verdi, tribüne çağırdı.

TEK TEK İMZA DAĞITTI

Antrenmanın ardından da teknik direktör Jose Mourinho taraftarların yanına giderek teşekkür etti ve tek tek imza dağıttı. Taraftarlar Portekizli teknik adamdan imza alıp fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Futbolcular da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarların yanına giderek imza dağıttı, fotoğraf çektirdi. Antrenman sahasında bulunan tribünlere sığmayan taraftarlar tesis çevresini tamamen doldurdu. Antrenman boyunca takıma tezahüratlar yapıldı.

ÇİFT İDMANLA GÜN NOKTALANDI

Sarı lacivertliler Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına dün de devam etti. Günü çift antrenmanla geçen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.