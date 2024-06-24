Yaylada top başı

Fenerbahçe'de cumartesi günü başlayan sağlık kontrolleri dün de devam etti. Fred, Dzeko, Becao, Cengiz, Mert Hakan, Serdar Aziz, Zajc gibi isimler kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji testlerinden geçti. Takım, bugün milli takımlarda bulunan oyuncular haricinde 2024-25 sezonun ilk startını Düzce Topuk Yaylası tesislerinde verecek.

29 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Sarı lacivertliler, 29 Haziran'a kadar yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek. Yarın saat 09.30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09.30'daki antrenmanlar taraftara açık olacak. Kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada; bu tarihler dışında tesislere misafir kabul edilmeyeceğini duyurdu. Sarı-lacivertli futbolseverlerin yarın ve perşembe günü Düzce Topuk Yaylası'na akın etmesi bekleniyor.