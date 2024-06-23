Fenerbahçe startı verdi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile oyuncularımız Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde teknik heyet ve oyuncularımız ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı. İlk günde Emre Mor, Luan Peres, Umut Nayir ve Ryan Kent gibi isimler yer aldı.