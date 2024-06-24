Haberler Fenerbahçe Samardzic harekatı

Samardzic harekatı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, dün İtalya'dan flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Sky İtalia'nın haberine göre; sarı-lacivertliler, Udinese'nin genç orta sahası Lazar Samardzic'i gündemine aldı. Çizme medyası, Fenerbahçe'nin yanı sıra, Lazio ve Juventus'un da oyuncuya talip olduğunu yazdı. Haberde; Udinese'nin 22 yaşındaki orta saha için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Samardzic harekatı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, dün İtalya'dan flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Sky İtalia'nın haberine göre; sarı-lacivertliler, Udinese'nin genç orta sahası Lazar Samardzic'i gündemine aldı. Çizme medyası, Fenerbahçe'nin yanı sıra, Lazio ve Juventus'un da oyuncuya talip olduğunu yazdı. Haberde; Udinese'nin 22 yaşındaki orta saha için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

TADIC İKNA EDECEK

İtalyanlar, Lazio'nun bu transferde ön planda olduğunu ancak Jose Mourinho'nun oyuncuyla görüştüğünü ve kendisini Türkiye'ye götürmek istediğini iddia etti. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar ise Sırbistan Milli Takımı'yla Almanya'da olan Samardzic'i ikna etme görevinin Dusan Tadic'e verildiği vurguladı. Tadic'in Samardzic'e Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlattığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yetkililer de Udinese ile görüşme için İtalya'ya çıkarma yaptı.

SERIE A'DA 34 MAÇ

22 yaşındaki Sırp oyuncu Lazar Samardzic, geçen sezon Serie A'da Udinese formasıyla tam 34 maça çıktı. 2 bin 382 dakika sahada kalan genç oyuncu, 6 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Samardzic'i Udinese 2021 yaz transfer döneminde Leipzig'den 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

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