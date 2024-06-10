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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e İtalya'dan kanca!

Sezona Jose Mourinho hamlesiyle flaş bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda çalışan sarı lacivertli kurmaylar bir yandan da gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Milli takım formasıyla EURO 2024'te boy gösterecek olan yıldız oyuncu için İtalyanlar teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 09:12
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e İtalya'dan kanca!

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e İtalya'dan kanca!

Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleştiren sarı lacivertlerde mevcut başkan Ali Koç yeniden seçimin kazananı oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e İtalya'dan kanca!

Başkanlık seçimini geriden bırakan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sonlandırmak için transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e İtalya'dan kanca!

Dünya yıldızlarını Türkiye'ye getirmek isteyen sarı lacivertlilerde beklenmedik ayrılık yaşanabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e İtalya'dan kanca!

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin sezon başında Serie A ekibi Sassuolo'dan kadrosuna kadrosuna kattığı Mert Müldür'e bazı İtalyan ekiplerinin talip olduğu ve oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif gelebileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e İtalya'dan kanca!

Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun EURO 2024 sonrası piyasa değerinin katlamasını bekliyor.

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