FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'e İtalya'dan kanca!
Sezona Jose Mourinho hamlesiyle flaş bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda çalışan sarı lacivertli kurmaylar bir yandan da gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Milli takım formasıyla EURO 2024'te boy gösterecek olan yıldız oyuncu için İtalyanlar teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Dünya yıldızlarını Türkiye'ye getirmek isteyen sarı lacivertlilerde beklenmedik ayrılık yaşanabilir.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin sezon başında Serie A ekibi Sassuolo'dan kadrosuna kadrosuna kattığı Mert Müldür'e bazı İtalyan ekiplerinin talip olduğu ve oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif gelebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun EURO 2024 sonrası piyasa değerinin katlamasını bekliyor.
Bu sezon 31 maçta 1 gol, 4 asistle oynayan 25 yaşındaki sağ bekin kontratı 2027'de sona erecek.
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